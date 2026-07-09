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Мода и Шоу-бизнес

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Пригожин сравнил ИИ с резиновой женщиной

Пригожин сравнил ИИ с резиновой женщиной

Машина не заменит тактильные ощущения человеку, заявил в пресс-центре НСН Иосиф Пригожин. Мужчина может позвать женщину на танец, а может воспользоваться резиновой, так и искусственный интеллект является грубым заменителем настоящих артистов, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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