Пригожин сравнил ИИ с резиновой женщиной

Машина не заменит тактильные ощущения человеку, заявил в пресс-центре НСН Иосиф Пригожин. Мужчина может позвать женщину на танец, а может воспользоваться резиновой, так и искусственный интеллект является грубым заменителем настоящих артистов, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
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