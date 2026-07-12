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Беспилотник ВСУ атаковал автобусную остановку с людьми в российском городе

Беспилотник ВСУ атаковал автобусную остановку с людьми в российском городе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) рано утром в воскресенье, 12 июля, атаковал автобусную остановку в городе Энергодаре Запорожской области, в результате чего погибла женщина, а также четыре человека получили ранения.

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