Беспилотник ВСУ атаковал автобусную остановку с людьми в российском городе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) рано утром в воскресенье, 12 июля, атаковал автобусную остановку в городе Энергодаре Запорожской области, в результате чего погибла женщина, а также четыре человека получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии