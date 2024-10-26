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Штраф за неоплату проезда по платным дорогам собираются повысить почти в семь раз

Штраф за неоплату проезда по платным дорогам собираются повысить почти в семь раз

У россиян есть год на то, чтобы морально подготовиться к новым правилам. Минтранс предлагает поднять штрафы со следующей осениМинтранс считает необходимым увеличить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам с 1,5 тысячи до 10 тысяч рублей для легковых автомобилей и с 5 тысяч до 30 тысяч рублей для грузовиков.

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