Штраф за неоплату проезда по платным дорогам собираются повысить почти в семь раз

У россиян есть год на то, чтобы морально подготовиться к новым правилам. Минтранс предлагает поднять штрафы со следующей осениМинтранс считает необходимым увеличить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам с 1,5 тысячи до 10 тысяч рублей для легковых автомобилей и с 5 тысяч до 30 тысяч рублей для грузовиков.