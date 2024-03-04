МИД Палестины надеется на договор о прекращении огня в Газе до начала Рамадана

Достижение соглашения ХАМАС и Израиля о прекращении огня должно произойти до начала месяца Рамадан. Такую надежду выразил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, слова которого передает РИА Новости.
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