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МИД Палестины надеется на договор о прекращении огня в Газе до начала Рамадана

МИД Палестины надеется на договор о прекращении огня в Газе до начала Рамадана

Достижение соглашения ХАМАС и Израиля о прекращении огня должно произойти до начала месяца Рамадан. Такую надежду выразил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, слова которого передает РИА Новости.

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