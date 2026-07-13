Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Ольга Бузова отказалась от костылей в пользу ортеза и вернулась к работе

Ольга Бузова отказалась от костылей в пользу ортеза и вернулась к работе

Ольга Бузова вернулась к работе после того, как брала паузу в выступлениях по состоянию здоровья. Певица отметила, что смогла отказаться от костылей, однако травмированная нога пока не восстановилась, и каждое движение вызывает боль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии