Ростех расширяет производственные и испытательные мощности для выпуска авиадвигателей

Фото: Испытательный стенд САУ-8 пермского предприятия ОДК-СТАР Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) начала строительство новых производственных мощностей на пермском предприятии ОДК-СТАР, где планируется создавать и испытывать агрегаты для авиационных двигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14.