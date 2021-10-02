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Экс-министр экономики Украины Суслов заявил о неизбежности кризиса зимой

Экс-министр экономики Украины Суслов заявил о неизбежности кризиса зимой

© AP Photo / Pavlo PalamarchukЧитать ria.ru в Зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».

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