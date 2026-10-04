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Аргументы и Факты

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Дмитриев: фотосессии «канцлера Украины» Мерца в Киеве не решат проблем ФРГ

Дмитриев: фотосессии «канцлера Украины» Мерца в Киеве не решат проблем ФРГ

Фотосессии канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киеве не способствуют улучшению ситуации внутри Германии. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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