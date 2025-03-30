В 90-х, когда среди населения СССР только появилось понятие «бизнес», рассказывали такую байку. Встретились два человека и решили заняться бизнесом.
О судьбе недогосударства Украина
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Есть выбор у хохлов сохранить себя штурмовать границу и валить в европу. Замазаны 90% в поддержке бандеровцев, УПА, террористов и т.д. Выход один ноги ноги несите мою пятую точку. Будет вам и евросоюз и НАТО, со всей их свободой, благами, толерантностью и т.д....
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19 час.
Dmitry Nikitin
А на кой черт они России нужны? Выдавить всю сволочь
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10 час.
ЕА
Екатерина Андреевна Орлова
“Решили (хохлы) из желающих побить и пограбить Россию собрать европейскую шайку.”----------- Ничего вассалы сами не решают. Решает всё сюзерен – а это США. Даже европейцы – это тоже вассалы США, только рангом повыше, чем Украина.
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2 час.
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