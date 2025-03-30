О судьбе недогосударства Украина

АНГЕЛ АНГЕЛ Есть выбор у хохлов сохранить себя штурмовать границу и валить в европу. Замазаны 90% в поддержке бандеровцев, УПА, террористов и т.д. Выход один ноги ноги несите мою пятую точку. Будет вам и евросоюз и НАТО, со всей их свободой, благами, толерантностью и т.д....

Dmitry Nikitin А на кой черт они России нужны? Выдавить всю сволочь