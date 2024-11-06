Магнитные бури 7 ноября и их влияние на здоровье: чего ожидать и как справляться Ольга Вайленко7 ноября ожидается очередная мощная магнитная буря, вызванная солнечной активностью, которая может повлиять на состояние здоровья уязвимых групп людей.
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