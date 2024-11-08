РКН обязали заблокировать сайт с анонсами встреч геев

Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор (РКН) заблокировать сайт с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России экстремистским движением ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии