РКН обязали заблокировать сайт с анонсами встреч геев

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Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор (РКН) заблокировать сайт с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России экстремистским движением ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).