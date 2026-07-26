Драпатый оказался в центре скандала из-за высказываний о России

Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины сопровождалось публикацией его старого интервью, в котором он сделал резкие заявления в адрес России и жителей Донбасса.
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