80 лет назад Красная Армия освободила Варшаву Бойцы РККА и польские солдаты на улице освобожденной ВаршавыПредысторияКраков был взят немцами 6 сентября 1939 г.
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80 лет назад Красная Армия освободила Варшаву Бойцы РККА и польские солдаты на улице освобожденной ВаршавыПредысторияКраков был взят немцами 6 сентября 1939 г.
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