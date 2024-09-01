Сын испанского актера получил пожизненный срок за расчленение хирурга

Шеф-повара и сына испанского актера Родольфо Санчо, Даниэля Санчо Брончало приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство и расчленение пластического хирурга, сообщили в издании The Washington Post.
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