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Грушко: Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО

Грушко: Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО

Российская Федерация будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Александр Грушко, информирует РИА Новости.

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