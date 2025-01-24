Грушко: Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО

Российская Федерация будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Александр Грушко, информирует РИА Новости.
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