Caroline Brehman/AP/TASS Приговор экс-лидеру группировки South Side Compton Crips Дуэйну "Кеффи Ди" Дэвису по делу об убийстве легенды американского рэпа Тупака Шакура огласили в суде Regional Justice Center в Лас-Вегасе.
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