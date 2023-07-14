РУССКИЙ БУНТ В КОТЕЛЬНИКАХ: МИГРАНТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НАКАЗАТЬ МОСКВИЧЕЙ

Lira Tantabaeva

Рекомендую почитать комментаторов с этого сайта, одни нацистские высказывания, не буду примеры приводить. Сейчас время глобализации, люди не стоят на месте, все мигрируют, ищут где лучше. Вот по данным ООН, Россия на 3м месте по количеству мигрантов, после Индии и Мексики. А какой уровень жизни в этих странах мы знаем. Поэтому, ваши стенания на счет наших мигрантов, ну как бы не логично. От вас уезжают, у вас проблемы с убытием населения, каких то 50 лет, два поколения и у вас почти не будет граждан своих, только натурализованные. Поэтому, ваши женщины рожают как мы, по 3-5, при чем каждая репродуктивного возраста, или вам надо принять политику « партии» и воспитывать их в « русском духе», искоренить дискриминацию по нацпризнаку, бороться с бытовым шовинизмом, создавать условия с адаптацией мигрантов. Как вы поняли, к вам едут не самые лучшие. Требуйте от правительства открывать бесплатные курсы второго языка, центры по адаптации мигрантов, где будут учить вашей культуре, нацособенности, контролировать религиозные сборы, ставить рамки в соответствии с законом, бороться с коррупцией в миграционке. Тогда, может быть ситуация измениться. С нашими мигрантами вам жить, и ваши лозунги « Россия для русских»- это из « Майнкампф» А.Гитлера. Вот у нас сейчас столько русских, вот много! Ничего, живем, никого не гоним, не обзываем « русскими свиными», они счастливы и мы счастливы. Учитесь! П.С. Казахов в России не так много, может кто забрел на Большой театр поглазеть😉 Я не казашка.