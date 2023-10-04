Школьники назвали главные качества для учителя

Большая часть опрошенных школьников считает, что главным качеством для учителя является знание своего предмета (33%), при этом пунктуальность преподавателя оказалась самым малозначимым критерием для учеников.
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