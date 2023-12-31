Итоги 2023-го игрового года

Ну что, уже нарядили ёлку? Тогда располагайтесь удобнее, ведь настало время подводить итоги года. Одним это даст повод вспомнить пройденные игры, другим напомнит, что пора бы пополнить библиотеку Steam, а третьи просто зайдут оценить результаты голосования и поспорить с выбором большинства.
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