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Гризманн, Винисиус, Родриго, Кроос, Кунде и Кубо – в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored

Гризманн, Винисиус, Родриго, Кроос, Кунде и Кубо – в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored

Три игрока «Реала» включены в сборную Ла Лиги за 2023 год по версии WhoScored. В команду вошли игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 25 раз.

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