Priority Technology Holdings (Q2 2026): Рост выручки и давление на маржинальность

Американский поставщик платежных решений и финансовых технологий Priority Technology Holdings (NASDAQ: PRTH) раскрыл отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав продолжение расширения операционного масштаба на фоне давления на показатели маржинальности.
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