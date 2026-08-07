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Priority Technology Holdings (Q2 2026): Рост выручки и давление на маржинальность

Priority Technology Holdings (Q2 2026): Рост выручки и давление на маржинальность

Американский поставщик платежных решений и финансовых технологий Priority Technology Holdings (NASDAQ: PRTH) раскрыл отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав продолжение расширения операционного масштаба на фоне давления на показатели маржинальности.

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