Но это мало кого затронет Компания Microsoft объявила, что с января 2027 года Windows начнет по умолчанию блокировать USB-накопители и внешние устройства хранения данных, отформатированные в ReFS.
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