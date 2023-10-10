Logitech выпустила игровую мышь G502 X Plus Millennium Falcon Edition в стиле «Звёздных войн» Ком...

Logitech выпустила игровую мышь G502 X Plus Millennium Falcon Edition в стиле «Звёздных войн»Компания Logitech представила игровую мышь G502 X Plus Millennium Falcon Edition, которая посвящена 40-летию фильма «Звёздные войны.
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