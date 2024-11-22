Аномальная зима

С прогнозами выступил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев. По заверениям Вахрушева, зима в Крыму будет теплой даже в сравнении с итак не особо холодными, в сравнении с другими регионами России, зимами, а снег не выпадет вплоть до нового года.