Как минимум 12 человек, включая пять иностранных туристов, пострадали в результате столкновения двухпалубного прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чао Прайя в Бангкоке, сообщила газета Bangkok Post.
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