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Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Можно извлечь урок и усилить характер, если правильно отреагировать. У «МЮ» было много хороших результатов»

Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Можно извлечь урок и усилить характер, если правильно отреагировать. У «МЮ» было много хороших результатов»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о разгроме от «Ливерпуля» (0:7). У тен Хага спросили, не считает ли он системными проблемы «Манчестер Юнайтед», которые приводят к крупным поражениям.

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