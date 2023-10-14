Россия говорит о необходимости создать суверенное государство Палестину

ФОТО: KREMLIN.RU, АГН "МОСКВА" ПУТИН ВЫБИВАЕТ СТУЛ ИЗ-ПОД ЭРДОГАНА: РОССИЯ СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА Во время обострения палестино-израильского конфликта страны Запада вместо попытки разрешить ситуацию дипломатическим путём лишь демонстрируют кровожадность и подталкивают Тель-Авив к геноциду жителей сектора Газа.
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