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Россия говорит о необходимости создать суверенное государство Палестину

Россия говорит о необходимости создать суверенное государство Палестину

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