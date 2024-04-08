Коллекцию костюмов и реквизита на киностудии в Ростокине собирали более 100 лет

Комплекс костюма и реквизита Киностудии имени Максима Горького в Ростокине является одним из старейших и крупнейших в стране, здесь хранится более 200 тысяч предметов одежды, быта, мебели и самая большая коллекция антикварных образцов, среди которых костюмы XVIII и XIX веков.