Коллекцию костюмов и реквизита на киностудии в Ростокине собирали более 100 лет

Комплекс костюма и реквизита Киностудии имени Максима Горького в Ростокине является одним из старейших и крупнейших в стране, здесь хранится более 200 тысяч предметов одежды, быта, мебели и самая большая коллекция антикварных образцов, среди которых костюмы XVIII и XIX веков.
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