Экономист Бархота: Банк России может поднять ключевую ставку до 23%

Расходы российского бюджета могут стать причиной повышения ключевой ставки со стороны Центробанка с нынешних 21% до 23% на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 14 февраля, пишет издание "Известия" со ссылкой на прогноз экономиста Андрея Бархоты.