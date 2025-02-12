Экономист Бархота: Банк России может поднять ключевую ставку до 23%

Расходы российского бюджета могут стать причиной повышения ключевой ставки со стороны Центробанка с нынешних 21% до 23% на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 14 февраля, пишет издание "Известия" со ссылкой на прогноз экономиста Андрея Бархоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии