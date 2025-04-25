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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Флориды» Шмидт забросил 3 шайбы в 2 играх серии с «Тампой». У него 2 победных гола подряд со старта плей-офф – 2-й случай для игроков обороны с 1944 года

Защитник «Флориды» отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (2:0, 2-0) и был признан третьей звездой.

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