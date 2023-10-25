Часть элиты США хочет ликвидировать Евросоюз и НАТО — экономист

В США происходит очень жёсткая схватка двух элиты групп, одна из которых хочет сохранить глобальную долларовую систему, а вторая желает закрыть Америку и её ближайших союзников в своём отдельном региональном блоке.
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