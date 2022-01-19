В Киеве ищут способы «развести» Москву на встречу

На ней Зеленский попытается обмануть Путина Дмитрий Родионов Франция. Париж. Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин (на фото слева направо) во время встречи в рамках саммита «нормандского формата» в Елисейском дворце.