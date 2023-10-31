Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Риски крупного конфликта на Тайване стали причиной увеличения иностранных инвестиций в производство микрочипов во Вьетнаме

Риски крупного конфликта на Тайване стали причиной увеличения иностранных инвестиций в производство микрочипов во Вьетнаме

По прогнозам экономистов из университета Фулбрайта, потребность Вьетнама в рабочей силе в области полупроводников и микрочипов составит около 20 000 инженеров в течение следующих пяти лет и 50 000 инженеров в течение следующих 10 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх