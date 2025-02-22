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Царьград

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Польша: 53% против передачи оружия Киеву на сумму $3,23 млрд

Польша: 53% против передачи оружия Киеву на сумму $3,23 млрд

Опрос показал, что 53% поляков против передачи вооружения Украине. Исследование, организованное Opinia24 для Radio Zet, охватило 1 000 человек, выявив противоречивое отношение к военной помощи на $3,23 млрд.

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