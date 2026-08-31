The Financial Times: Илон Маск предложил Белому дому решить вопрос Starlink

Илон Маск предложил экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову обратиться в Белый дом для решения вопроса о применении Starlink для ударов по российским целям.
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