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Царьград

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Илья Резник: поэтесса Римма Казакова умирала в нищете из-за воровства в РАО

Илья Резник: поэтесса Римма Казакова умирала в нищете из-за воровства в РАО

Резник рассказал о нищете Риммы Казаковой и воровстве в РАО.Народный артист России пожт Илья Резник в интервью журналистке Тутте Ларсен рассказал о трагической судьбе поэтессы Риммы Казаковой.

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