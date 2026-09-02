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Царьград

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ТАСС: штурмовики использовали пепел для маскировки под Рубежным

ТАСС: штурмовики использовали пепел для маскировки под Рубежным

Русские штурмовики применяли пепел для маскировки вблизи Рубежного. Александр Васильев из 35-й мотострелковой бригады рассказал, как в условиях выжженной местности бойцы старались оставаться незамеченными.

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