ФИФА ответила Украине на жалобу из-за показа карты с Крымом в составе России

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила Украинской ассоциации футбола (УАФ) на жалобу, которая заключается в том, что ФИФА во время жеребьевки отбора к чемпионату мира показала карту с Крымом в составе России.
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