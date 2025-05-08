Когда кажется, что дальше уже некуда, всегда есть перспектива.
"Путин - людоед, а Сталин - военный преступник". Ельцин-центр нашел спикера к 22 июня
Комментарии
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Evgenija Palette
Разумеется - всегда есть перспектива - ЗА ЧЕРТУ ОСЕДЛОСТИ...
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9 час.
Alex Nемо
Алё, правоохренители, вы УК РФ давно читали? Речь идёт об открытой пропаганде нацизма, оскорблении Президента РФ (публичном) и судя по тем отрывкам что имеются в сети еще много каких статьях УК РФ. Где действия для соблюдения законодательства РФ и чтобы восстановить за собой право называться ПРАВО охранниками России? Не можете удалить этот гнойник на теле России хирургическим путём с помощью пистолетов и наручников - удаляйте путём посадок таких вот деятелей в санатории на побережье Северного Ледовитого океана
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5 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ С другим окончанием фамилии их никто и слушать не станет или непременно начнутся какие-нибудь ещё проблемы... Типа обрусел и конец фамилии другой стал
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4 час.
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