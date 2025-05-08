"Путин - людоед, а Сталин - военный преступник". Ельцин-центр нашел спикера к 22 июня

Alex Nемо

Алё, правоохренители, вы УК РФ давно читали? Речь идёт об открытой пропаганде нацизма, оскорблении Президента РФ (публичном) и судя по тем отрывкам что имеются в сети еще много каких статьях УК РФ. Где действия для соблюдения законодательства РФ и чтобы восстановить за собой право называться ПРАВО охранниками России? Не можете удалить этот гнойник на теле России хирургическим путём с помощью пистолетов и наручников - удаляйте путём посадок таких вот деятелей в санатории на побережье Северного Ледовитого океана