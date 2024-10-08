Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы членов ЕП

Он считает, что евродепутаты "с легкостью весеннего ветерка" разговаривают о ракетах средней и большой дальности Ракетный удар по Брюсселю мог бы привести в чувства европейских политиков, которые призывают разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России.