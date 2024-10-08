Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Ух ты! Боберы уже демаркационную ленточку на границе с Азербайджаном сгрызли? А я считал, что Пашинян изменение грани...Главы МИД России ...
  • Александр Т
    Ворон ворону глаз не выклюет. Что то в Чечне эмигрантов не замечено.Кадыров призвал о...
  • Leon Dan
    Чушь какая.Квадроберов в Рос...

Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы членов ЕП

Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы членов ЕП

Он считает, что евродепутаты "с легкостью весеннего ветерка" разговаривают о ракетах средней и большой дальности Ракетный удар по Брюсселю мог бы привести в чувства европейских политиков, которые призывают разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх