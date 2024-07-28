Путин поприветствовал экипажи иностранных кораблей в устье Невы

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Путин начал приветствование экипажей кораблей иностранных государств, прибывших для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России, проходящем в Санкт-Петербурге.
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