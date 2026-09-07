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Юрист Манько назвал пять реестров, где следует проверить квартиру перед покупкой на вторичном рынке

Юрист Манько назвал пять реестров, где следует проверить квартиру перед покупкой на вторичном рынке

Покупка квартиры на вторичном рынке сопряжена с рисками. Чтобы обезопасить себя от проблем с недвижимостью, юрист Александр Манько в разговоре с «Абзацем» рекомендовал проверить пять бесплатных реестров перед подписанием договора.

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