Юрист Манько назвал пять реестров, где следует проверить квартиру перед покупкой на вторичном рынке

Покупка квартиры на вторичном рынке сопряжена с рисками. Чтобы обезопасить себя от проблем с недвижимостью, юрист Александр Манько в разговоре с «Абзацем» рекомендовал проверить пять бесплатных реестров перед подписанием договора.