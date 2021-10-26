Мировое обозрение

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Глава украинской ГТС Макогон попросил Россию продлить контракт на транзит газа

Глава украинской ГТС Макогон попросил Россию продлить контракт на транзит газа

Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о предложении Киева продлить контракт с Москвой на транзит газа до окончания текущего соглашения.

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