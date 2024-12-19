Врач рассказала о противопоказаниях к посещению солярия

С наступлением холодов каждый год в солярии приходят поклонники загара. Некоторые стремятся сохранить загорелый цвет кожи, полученный за летние месяцы, другие же намерены немного подрумяниться к Новому году, а третьи убеждены, что посещение соляриев положительно сказывается на здоровье.