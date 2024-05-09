Одинокая и грустная: появились тревожные новости о личной жизни Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS Напомним, что 7 мая в Нью-Йорке прошел знаменитый костюмированный бал Met Gala, на котором Джей Ло блистала в роскошном платье от итальянского бренда Schiaparelli.
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