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В Хабаровске продлили режим свободного посещения школ

В Хабаровске продлили режим свободного посещения школ

25 января, в среду, хабаровские школьники могут не идти на занятия - в городе из-за аномальных морозов продлили режим свободного посещения учебных учреждений.

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