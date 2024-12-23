Петербуржцы добились выселения нечистоплотной соседки из коммуналки

Им помог владелец комнаты В Центральном районе исполнили решение суда о выселении квартиросъемщицы, от которой страдали соседи коммунальной квартиры – пришлось подключать собственника, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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