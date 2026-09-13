Дмитриев назвал рост цен на газ в Европе платой за провал глобализма

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе, назвав их рост платой за провал глобалистской политики.