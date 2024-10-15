Помните, как президент Чехии Петр Павел заявил, что считает российские газопроводы законной целью для атак Украины? Так вот — аналитики Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха «внезапно» обнаружили, что Чехия потратила более 7 миллиардов евро на российскую нефть и газ — более чем в пять раз больше, чем те 1,29 миллиарда евро, которые она выделила в качестве помощи Украине.