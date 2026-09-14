"I Was A Waitress...Auditioning For Every Pervert That Existed": Sandra Bullock Recalled Being Asked To Drop Her Pants Mid-Audition Early In Her Career

“I was in New York, I was a waitress…I was working my way up. Every working actor thinks you will never work again so you just take what you can get and make the most of it.
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